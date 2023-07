Jana Richter zweimal auf dem Podest

Beim 40. Gealan-Triathlon der IfL Hof haben auch die Plauener Athleten erfolgreich abgeschnitten. Jana Richter, die in der Bayernliga für das Gealan Tri Team Hof an den Start geht, erkämpfte über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen in 2:21:41 Stunden einen hervorragenden 3. Platz und erreichte...