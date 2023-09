Jößnitz: Möglichst zum Auftakt punkten

Erst jetzt, nachdem in der Landesklasse bereits zwei Spieltage absolviert sind, greifen die Fußballerinnen der SG Jößnitz ein. Los geht es für die Randplauenerinnen am Sonntag, 11.30 Uhr beim Ebersbrunner SV. Die Vogtländerinnen, die in der vergangenen Saison alle Spiele gegen die Westsachsen für sich entscheiden konnten,...