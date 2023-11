Jößnitz verliert Elf-Tore-Spiel

Eine 5:6-Niederlage haben die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz am Sonntag bei Liganeuling FSV Motor Marienberg kassiert. Gerechnet hatte damit im Vorfeld der Partie keiner. In der torreichen Begegnung setzten beide Mannschaften auf offensive Spielweise. Nach einer reichlichen halben Stunde sah es so aus, als könne...