Junge Pistenjäger im Wettstreit

Der Skiclub Schöneck lädt am Wochenende zum "Skitty-Cup Sachsen" an den Skihang nach Schöneck ein. Am Samstag und Sonntag finden zwei Vielseitigkeits-Riesenslalom-Rennen für Kinder der Altersklassen U 8, U 10 und U 12 statt. Besonderheit der Rennen ist, dass neben klassischen Slalomtoren auch Elemente wie eine kleine Schanze...