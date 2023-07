JV Ippon Rodewisch holt achtmal Gold

Alle zwei Jahre finden die sächsischen Landesjugendspiele statt. Der Landessportbund bewirbt diesen Wettkampf als das "größte Nachwuchssportevent in Sachsen mit Wettkämpfen in über 50 Disziplinen". Gemeinsam mit dem SV Motor Mickten veranstaltete der Judoverband Sachsen diesen Wettkampf in den Altersbereichen U 13 und U 15....