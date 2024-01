Keine Wiedergutmachung für Auerbach

Die Kegler des SKV haben sich in der 2. Bundesliga am Samstag gegen Stollberg nicht belohnt. An ihre bisher recht starke Heimleistung konnten sie beim 2:6 nicht anknüpfen.

Die Zweitliga-Kegler des SKV Auerbach hatten sich wohl mehr erhofft, als am Samstag der SKV Stollberg zum Derby ins Vogtland kam. Von Anfang an war aber auch klar, dass die Gäste schwer einzuschätzen sind. Im Vergleich zum denkbar knappen Hinspiel sprach die 2:6-Niederlage (3474:3587) diesmal dann aber schon eine andere Sprache.