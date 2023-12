Kipphasen sind das Ziel in Arnsgrün

Der 1. Adorfer Schützenverein lädt am Mittwoch, 27. Dezember, in seine Anlage im Ortsteil Arnsgrün zum Weihnachts-Kipphasenschießen ein. Geschossen wird dabei auf kleine Metallscheiben in Hasenform. Mitmachen können alle Vereinsmitglieder und Gäste. Der Wettbewerb läuft von 9 bis 12 Uhr. Die Startgebühr beträgt fünf Euro....