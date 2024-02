Schützen treffen sich in Arnsgrün

Die Sportschützen des 1. Adorfer Schützenvereins treffen sich am Samstag, 18 Uhr, in der Schützenhalle Arnsgrün mit geladenen Gästen zum Gesellschaftsabend. Geschossen wird auf eine Ehrenscheibe zum Gedenken an die Explosion der Kanone der Adorfer Schützen vor 110 Jahren. (fp)