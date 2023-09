"Klar, es soll doch brennen in den Oberschenkeln"

Beim 2. Turmlauf im Adorfer Ortsteil Remtengrün sind 56 Solisten und 18 Mannschaften an den Start gegangen. Hinauf und herunter waren 96 Stufen und 14 Podeste zu bewältigen.

Schon bei der Premiere im vergangenen Jahr war die Resonanz überwältigend und sie ist bei der Fortsetzung am Samstag beim 2. Turmlauf sogar noch getoppt worden. Was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass die von Michael und Kristin Renz am Küchentisch daheim ausgetüftelte Idee keine Eintagsfliege ist. Deshalb dürfte es...