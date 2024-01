Klingenthal verabschiedet seine Hoffnungsträger für die Olympischen Jugendwinterspiele

Kim Amy Duschek und Johann Unger treten bei den Wettkämpfen in Südkorea in große Fußstapfen. Bei den bisherigen drei Auflagen gab es immer mindestens eine Medaille für den Bundesstützpunkt.

Nach der gemeinsamen Verabschiedung am Sportcampus Klingenthal trennten sich die Wege von Kim Amy Duschek und Johann Unger. Während die 16-jährige Skispringerin bereits an diesem Dienstag in den Flieger nach Südkorea stieg, tritt der 17-jährige Kombinierer Johann Unger erst nächste Woche die Reise zu den 4. Olympischen Jugendwinterspielen in...