Klingenthaler holt den Titel

Marcel Friedrich von Rotation Langenbach - er wohnt in Klingenthal - hat sich in Randersacker bei Würzburg den Titel als Deutscher Meister im Kreuzheben in seiner Altersklasse gesichert. In der AK 1 (Ü 40 bis 105 Kilogramm) hob der 41-jährige Tiefbauarbeiter, der bereits seit 20 Jahren aktiv ist, bei seiner ersten Teilnahme an einer Deutschen...