Kürbitz feiert klaren Derbyerfolg

Nach drei Siegen in Folge musste sich der FSV Bau Weischlitz vor 220 Fans der SG mit 1:4 geschlagen geben. Für Schlusslicht SV Fronberg Schreiersgrün wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer.

In der Fußball-Vogtlandklasse hat sich Spitzenreiter Leubnitz wieder etwas abgesetzt. Nach der 1:6-Klatsche eine Woche zuvor in Weischlitz zeigten die Leubnitzer im Duell der Aufsteiger beim 4:3 gegen die zuletzt dreimal in Folge siegenden Ellefelder die richtige Reaktion. Das Spitzenspiel des Tages hielt, was es versprach: Beide...