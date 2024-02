Langläufer gewinnen im Massenstart

Saskia Nürnberger undJonas Albrecht erfolgreich

Mit zwei vogtländischen Siegen ist am Sonntag der Deutschlandpokal der Skilangläufer im bayerischen Oberstdorf zu Ende gegangen. Bei den Frauen entschied Saskia Nürnberger vom VSC Klingenthal in 30:26 min das Massenstartrennen über 10 Kilometer in der klassischen Technik für sich. Im gemeinsamen Rennen der Männer und Junioren...