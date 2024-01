LATV-Athletin gewinnt Bronze

Elin Volkmar hat am Wochenende die Farben dies LATV Plauen bei den Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Chemnitz vertreten. Im 800-Meter-Lauf der AK W 14 erreichte sie mit persönlicher Bestzeit von 2:29,40 Minuten den 3. Platz und qualifizierte sich damit für die Mitteldeutsche Meisterschaft, die am 3. Februar in Erfurt...