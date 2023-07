LAV-Athleten räumen zur DM ab

Nach Platz 5 im Vorjahr ist Benjamin Golle vom LAV Reichenbach am Wochenende in Rostock Deutscher Jugendmeister der Altersklasse U 18 im 5000-Meter- Bahngehen geworden. "Meine Familie war direkt da, als ich ins Ziel lief. Auch mein Trainer und die Vereinskollegen haben sich gefreut. Da wusste ich so langsam, dass ich gewonnen habe",...