LAV-Athletin springt am weitesten

Insgesamt 190 Mädchen und Jungen sind am Wochenende bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen am Start gewesen. In Reichenbach, Treuen und Plauen freute man sich besonders über viele sehr gute Ergebnisse.

Laufen, Springen und Werfen: Bei den Kreis-, Kinder- und Jugendspielen in der Leichtathletik, die am vergangenen Samstag und Sonntag im Sport- und Freizeitpark und Falkenstein ausgetragen worden sind, haben Nachwuchsathleten der Altersklassen U 12 bis U 20 aus vogtländischen Vereinen und Schulen um bestmögliche Ergebnisse gekämpft.