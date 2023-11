Lengenfeld kommt vorn schwer zurecht

Handball-Bezirksliga:VfB gastiert in Chemnitz

"Wir haben derzeit zwar einen Rumpfkader, aber dafür einen verlässlichen", erklärt Patrick Rink, Rückraumspieler des VfB Lengenfeld, die aktuelle Lage seines Teams in der Handball-Bezirksliga. Nur eins will gerade nicht so richtig funktionieren: das Tore erzielen. Am Samstag (16 Uhr) möchte man im Spiel bei Union Chemnitz II...