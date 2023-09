Lengenfeld landet ersten Saisonsieg

In der Handball-Bezirksliga hat der VfB Lengenfeld am Sonntag nach zuvor zwei Niederlagen seinen ersten Saisonsieg gelandet. Auf heimischem Parkett besiegten die Lengenfelder die USG Chemnitz mit 24:22. Das bedeutet aktuell Platz 7. In der Bezirksklasse unterlagen die Rodewischer Handballwölfe zuhause der dritten Mannschaft der...