Lengenfelder steigert sich von Lauf zu Lauf

Bergrennfahrer Ronny Hering aus Lengenfeld hat beim traditionsreichen Bergrennen am Rechberg in Österreich einen guten 17. Platz erkämpft. In seiner Klasse fanden sich bei der 49. Auflage dieses Wettbewerbs knapp 30 Mitbewerber aus Deutschland, Italien, Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn, der Slowakei und der Schweiz.