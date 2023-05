Lengenfelder Talente steigen alle auf

Beim Ranglistenturnier 3 des Tischtennis-Nachwuchses sind alle Sportler des VfB Lengenfeld in die Rangliste 2 aufgestiegen. Lilly Pippig (U 11), Jasmin Stumhöher (U 13) und Franziska Heuck (U 15) mussten dafür nicht einmal spielen - im Gegensatz zu den Jungs. Für Simon Gündel war es in der U 15 nicht ganz so leicht. Er kam nach...