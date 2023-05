Leubnitzer SV krönt sich zum ersten Meister der Saison

Eine Spielzeit der Superlative hat der Leubnitzer SV bisher in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga hingelegt. Nun steht er bereits Anfang Mai als Meister und Aufsteiger in die Vogtlandklasse fest. Mit nur zwei Unentschieden in 21 Spielen steht der LSV 17 Punkte vor dem Tabellenzweiten Lauterbach und 24 Zähler vor dem Dritten Klingenthal - fünf...