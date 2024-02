Mädchen-Duo überzeugt in Ruhpolding

Skilanglauf: VSC-Athleten stark beim Schülercup

In der Chiemgau- Arena in Ruhpolding hat am Wochenende ein Deutscher Schülercup im Langlauf stattgefunden, bei dem auch einige Athleten des VSC Klingenthal vertreten waren. Allen voran die beiden U-13-Mädchen Britta Reichelt und Lilly Plenk, die beide zum ersten Mal beim Schülercup dabei sind, sowie Nele Reyer (U 15) fuhren gute...