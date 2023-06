Marco Stoll ist Deutscher Meister

Überaus erfolgreich haben die vogtländischen Ringer vergangenes Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Heidelberg abgeschnitten. So gewann Marco Stoll (67 kg) vom AV Germania Markneukirchen in seiner sehr stark besetzten Gewichtsklasse den Deutschen Meistertitel. Im Finale bezwang er Jannis Heinzelbecker vom SV Germania...