Medaillenreiche Tage für Ippon Rodewisch

Der 8. Internationale AT-Cup am Wochenende in Leipzig brachte den Judoka des JV Ippon Rodewisch einige Medaillen ein. In den Altersbereichen U13, U15 und U18 sammelten 543 Mädchen und Jungen aus über 100 Vereinen auf internationaler Ebene wertvolle Erfahrungen. Silber erreichten dabei Roza Agumava (U18) und Hanna Förster (U13)....