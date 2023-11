Meisterschaft findet in Rodewisch statt

Der JV Ippon Rodewisch darf am Samstag zum dritten Mal einen Wettkampf des Deutschen Judo-Bundes (DJB) austragen. Nachdem 2001 die Deutsche Meisterschaft der U 17 und 2014 ein Sichtungsturnier des DJB auf dem Plan standen, finden in diesem Jahr die offenen Mitteldeutschen Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen in der...