Merkur gewinnt Vogtlandderby

In einer dramatischen Schlussphase hat Merkur Oelsnitz am Sonntag vor 110 Zuschauern sein Vogtlandderby in der Fußball-Landesklasse gegen den VfB Auerbach II 2:1 gewonnen. Passierte 70 Minuten lang fast nichts, so überschlugen sich nach Albert Lösers Führung für Auerbach (72.) die Ereignisse. Ein umstrittener und von Manuel...