Merkur muss nach Mülsen

Die Oelsnitzer Landesklasse-Kicker wollen die 2:5-Heimniederlage gegen Limbach-Oberfrohna wiedergutmachen. Da kommen die zuletzt erstarkten blau-gelben Mülsener eigentlich nicht zur rechten Zeit.

Nach der enttäuschenden 2:5-Heimniederlage gegen den FSV Limbach-Oberfrohna geht es für den SV Merkur Oelsnitz am 14. Spieltag in der Fußball-Landesklasse am Samstag, 14 Uhr, nach Mülsen - und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Blau-Gelben befinden sich im Aufwind, holten 13 Zähler aus den letzten sechs...