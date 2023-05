Merkur nach Sieg Tabellenzweiter

In einer vorgezogenen Auswärtsbegegnung des kommenden Spieltages haben die Landesklassefußballer des SV Merkur Oelsnitz (zuvor Rang 5) am Maifeiertag beim Tabellendritten SV Eiche Reichenbrand 2:1 gewonnen und sind nun Zweiter. Vor der Pause gingen die Platzherren durch einen von Vettermann verwandelten Elfmeter (2.) in Führung,...