Merkur schießt Pausa-Mühltroff ab und verteidigt Tabellenplatz 2

Der SV Merkur Oelsnitz hat am Samstag in der Fußball-Landesklasse mit einem 8:2-Kantersieg beim Schlusslicht VfB Pausa-Mühltroff den zweiten Tabellenplatz behauptet und geht zuversichtlich in die letzten vier Spieltage nach dem Pfingstwochenende. Für den Gastgeber sind es dagegen nach beachtlichen vier Spielzeiten sicherlich die...