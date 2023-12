Mit 28 Jahren Bundesligatrainer beim SVV Plauen: "Er ist engagiert ohne Ende"

Fünf Spiele haben die Spitzenstädter im Wasserball-Oberhaus unter ihrem neuen und jungen Trainer Maik Bielefeld absolviert. Dessen Einstand kann sich sehen lassen.

In der vergangenen Saison hat er als Kapitän mit dem SVV Plauen den Klassenerhalt in der 1. Wasserball-Bundesliga geschafft. Jetzt steht er als Trainer am Beckenrand: Maik Bielefeld, 28 Jahre jung, ist seit der neuen Spielzeit Chefcoach bei den Vogtländern, die in den ersten fünf Partien ausschließlich Siege gefeiert haben. Bielefeld folgte...