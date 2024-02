Mit Rückenwind ins nächste Derby

Nach dem furiosen 5:1-Sieg gegen den VfB Auerbach II muss der SC Syrau in der Fußball-Landesklasse am Sonntag direkt zum nächsten vogtländischen Rivalen. Um 14 Uhr tritt der SCS beim SV Merkur Oelsnitz an, was gleichzeitig der erste Rückrundenspieltag ist. Mit dem Sieg aus der Vorwoche hat sich der SC Syrau vorerst aus der...