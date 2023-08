"Müssen unser Potenzial abrufen"

Nach einer überragenden Saison in der Sachsenliga mit 22 Siegen in 22 Spielen gehen die Oberliga-Handballer des HC Einheit Plauen mit viel Optimismus ins neue Spieljahr. Beim Spitzencup sicherten sich die Rot-Weißen den 2. Platz hinter Regensburg.

Der HC Einheit Plauen will nach seiner Rückkehr in die Handball-Oberliga nichts mit dem Abstieg zu tun haben. "Wir sind mit überzeugenden Leistungen Meister der Sachsenliga geworden und gehen auch jetzt mit einer starken Mannschaft von 16 Spielern in die Oberligasaison. Ich traue unserem Team einen Platz im oberen Tabellendrittel...