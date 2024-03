Mylauer sorgen für Staunen

Bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt haben sich die Mylauer Eisschnellläuferinnen der Altersklasse C 1 sensationell den Deutschen Meistertitel im Teamlauf über vier Runden verdient. In einem hart umkämpften Lauf, in dem die Führung immer wieder wechselte, setzten sich Johanna Brückner (im Foto Zweite von links), Lena Mothes und July...