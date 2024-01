Nach dem Spitzenreiter kommt der Letzte

Der HC Einheit Plauen empfängt am Samstag in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga denSV Hermsdorf. Aus dem verlorenen Derby gegen Oberlosa in der Vorwoche will man Kraft ziehen.

Die Oberliga-Handballer des HC Einheit Plauen empfangen am Samstag, 17 Uhr, in der Einheit-Arena den SV Hermsdorf. Krasser kann der Tabellenunterschied der ersten Gegner im neuen Jahr für die Plauener nicht sein. Nach dem unglücklichen 27:29 zum Jahresauftakt beim Ligaprimus und Oberligaspitzenreiter SV 04 Oberlosa folgt nun das...