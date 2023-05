Nach torreicher Schlussphase: Erlbach verpasst den Finaleinzug

Das Kreispokal-Halbfinale zwischen den Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes und dem BC Erlbach ist am Pfingstsonntag in Pfaffengrün erst zum Ende hin in Fahrt gekommen. Beim knappen 2:1-Erfolg der Gastgeberinnen fielen alle drei Tore in den letzten zehn Minuten. Anna Schlegel (rechts am Ball) traf dabei für Pfaffengrün/Zobes...