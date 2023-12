Nach Weihnachten beginnt heiße Phase

Gleich nach den Feiertagen legt das Hallenfußballturnier um den Pokal der Freien Presse einen extremen Zwischensprint hin. Vom 27. bis 30. Dezember werden in Plauen die letzten vier Vorrundengruppen ausgespielt. Den Auftakt macht die Vorrundengruppe D am 27. Dezember um 17 Uhr in der Helbig-Halle. Dort finden an den zwei folgenden...