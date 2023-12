Hallenturnier um den Pokal der Freien Presse: Wer löst noch das Zwischenrundenticket?

Zum Jahresabschluss gibt es noch einmal Hallenfußball in geballter Form. In vier Vorrundengruppen an vier Tagen werden insgesamt zwölf Startplätze für die nächste Runde im Freie-Presse-Pokal ausgespielt. Die Favoritenrollen scheinen klar vergeben.

