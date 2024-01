Nachwuchsteam will Silber verteidigen

Die zehn besten sächsischen U-16-Schachteams kommen am Samstag in der Aula des Plauener Diesterweg-Gymnasiums zusammen, um in den letzten beiden Runden der Sachsenligasaison um den Titel und die Platzierungen zu kämpfen. Die Mannschaft des gastgebenden SK König Plauen steht aktuell auf dem 2. Platz, der das Ticket zur Deutschen...