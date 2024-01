Nächster Meilenstein für Finn Taubert

Wasserballer Finn Taubert hat den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Der 17-Jährige, der beim SVV Plauen mit dem Sport begann und 2020 an den Stützpunkt nach Potsdam wechselte, gehört zum deutschen Aufgebot für die in dieser Woche beginnende Europameisterschaft. Damit ist Taubert vermutlich nicht nur der erste...