Nicht die Zeit bringt den Sieg

Ein besonderes Wettkampfformat stellt der Vogtland-Bike-Verein am Samstag im Rahmen seines Festivals im Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach auf die Beine. Beim Gravel Cat entscheidet am Ende nicht die Zeit über den Sieg. Die Zweierteams müssen eine vorgegeben Liste an Orten anfahren und dort Aufgaben lösen, die vom Denksport bis...