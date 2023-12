Nur ein Hundertstel vom Sieg entfernt

Sprinterin Mia Rahnfeld vom LAV Reichenbach hat am Wochenende ihren ersten Sieg in dieser Hallensaison über 60 Meter knapp verpasst. Beim Sportfest in Dresden lief die 15-Jährige mit 7,85 Sekunden bis auf eine Hundertstelsekunde an ihren eigenen Kreisrekord heran. Genau diese eine Hundertstelsekunde trennte sie am Ende von der...