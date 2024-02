Medaillen und Kreisrekorde für LAV

Leichtathletik: Erfolge in Erfurt und Chemnitz

Einen sehr guten Eindruck haben die Leichtathleten des LAV Reichenbach am Wochenende bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften der Altersklasse U 16 bis U 20 in Erfurt hinterlassen. Über 60 Meter Hürden vermochte es zunächst Svenja Budach (U 16) im Finale der besten acht in einer Zeit von 9,08 Sekunden die Bronzemedaille zu...