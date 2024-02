Wird sie ihrer Favoritenrolle gerecht?

Leichtathletik: Vier Reichenbacher Athleten zur Deutschen U-20-Hallenmeisterschaft

Vier jugendliche Leichtathleten des LAV Reichenbach machen sich am Freitag auf den Weg nach Dortmund zu den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften. Mit dabei ist Sprinter Lukas Tomas Bickovs, er wird sich nach verletzungsbedingtem Trainingsausfall in den letzten Monaten erstmals wieder über 60 Meter der deutschen Konkurrenz in der...