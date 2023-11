Nur ein Punkt für die SG Jößnitz

Die Chance, in der Tabelle der Fußball-Landesklasse weiter nach oben zu klettern, haben die Frauen der SG Jößnitz am Sonntag verpasst. Beim Heimauftritt gegen die SG Handwerk Rabenstein sprang nicht mehr als ein 2:2 heraus. War die Elf von Trainer Thomas Berndt in der ersten Hälfte mit dem Spiel der Gäste noch überfordert und...