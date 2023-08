Oberländer sind im Pokal Außenseiter

Am Sonntag, 12 Uhr empfängt die SG Oberland in der ersten Runde des Handball-Bezirkspokals in Auerbach (Sporthalle Seminarschule) die SG Union Chemnitz II. Die Gastgeber befinden sich im Trainingslager in Grünheide, daher kommt der ungewöhnliche Spielort zustande. Der Gast ist als Bezirksligist klarer Favorit und kommt nach der...