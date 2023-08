Oberlosaer trainieren in Tschechien

Noch zweieinhalb Wochen verbleiben den Oberliga-Handballern des SV 04 Oberlosa, um sich für den Saisonstart in Form zu bringen. Am 2. September gastiert der HSV Apolda zum Punktspielauftakt in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle. Für den Feinschliff fuhr der schwarz-gelbe Tross am Donnerstag in ein viertägiges Trainingslager ins...