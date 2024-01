Oberlosaerinnen müssen zum Ersten

Ein schwerer Auswärtsgang erwartet die Oberlosaer Regionalliga-Volleyballerinnen am Samstag um 15 Uhr im Sportschulzentrum Dresden. Gegner ist der in zwölf Ligaspielen elfmal siegreiche diesjährige Ligakrösus Dresdner SSV. In den jüngsten zehn Spielen wurde von den Dresdnerinnen nur ein Satz abgegeben, was die Schwere der...