Oberlosaerinnen wollen nachlegen

In der Volleyball-Regionalliga empfangen die Frauen des SV 04 Oberlosa am Samstag um 15 Uhr Verfolger SSV Fortschritt Lichtenstein in der Sporthalle BSZ Uferstraße in Plauen. Anfang Dezember letzten Jahres kassierten die Gushurst-Schützlinge in Lichtenstein eine herbe 0:3-Niederlage. Auch in der letzten Saison sah die Bilanz nicht...