Oberloserinnen in Jena gefordert

Die Oberlosaer Regionalliga-Volleyballerinnen fahren am Samstag zum Tabellensechsten VSV Jena. Die Jenaerinnen gewannen am vergangenen Wochenende bei den Volley Juniors Thüringen klar mit 3:0 und scheinen in der Meisterschaft Tritt zu fassen. Der SV-04-Sechser leistete sich zuletzt beim verlorenen Heimspiel gegen den Dresdner SSV...