Oelsnitz stürzt Weischlitz in die Krise

In der Fußball-Vogtlandklasse bleibt der FSV Bau auch im dritten Spiel ohne Punkte. Aufsteiger Leubnitz feiert mit dem vierten Sieg den perfekten Saisonstart nach dem Aufstieg.

Fast schon traditionell starten die Aufsteiger in der Fußball-Vogtlandklasse gut in die Saison. Dass aber nach vier Spieltagen der Leubnitzer SV mit zwölf Punkten und 22:7 Toren ganz oben steht, war so auch nicht zu erwarten. Mit sage und schreibe zehn Saisontoren führt zudem der Leubnitzer Paul Birkner die Torschützenliste mit...